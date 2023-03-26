Колосальні руйнування: російська авіація рознесла багатоповерхівки в Авдіївці (фото)

Атака проводилася з літаків

Російські окупанти продовжують буквально стирати з лиця Землі мирні міста Донбасу. 26 березня знову дісталося багатостраждальній Авдіївці.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його інформацією, військові злочинці завдали ракетного удару відразу по двох багатоквартирних будинках міста. Будинки зазнали колосальних руйнацій, але на щастя, попередньо, цього разу російським вбивцям нікого не вдалося вбити.

Єрмак розповів, що цей удар загарбники завдали за допомогою ракет, випущених авіацією.

В ефірі телемарафону голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що ситуація навколо міста залишається напруженою.

"Ситуація дуже загострена, дуже активно все відбувається — і в місті, і на позиціях навколо міста. Ніч більш-менш спокійно пройшла, але ранок почався з авіаракетного удару, дві ракети залетіли в місто, одна в промисловішу зону потрапила, друга — в центральну частину, де багатоповерхові будинки знаходяться. Слава Богу, немає у нас ні поранених, ні загиблих за цю добу", — каже він.

Варто зазначити, що прямо зараз за Авдіївку тривають запеклі бої, а росіяни не зважають на мирних жителів.

Також ми повідомляли, що в Авдіївці евакуювали хлопчика, чиї опікуни не хотіли їхати.