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Андрій Бєдняков показав кадри зруйнованої окупантами Авдіївки: щемливе відео

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Український телеведучий Андрій Бєдняков Новина оновлена 03 лютого 2023, 10:35
Український телеведучий Андрій Бєдняков. Фото instagram.com/biedniakov

Шоумен відвідав одне з найнебезпечніших міст України

Український телеведучий Андрій Бєдняков показав щемливі кадри з Авдіївки Донецької області — міста, яке росіяни продовжують нещадно обстрілювати. Лише днями весь день окупанти били з "Градів" по житловим кварталам міста.

35-річний шоумен відвідав Авдіївку та зафільмував зруйновані багатоповерхівки, в яких досі продовжують жити мирні люди, зокрема маленькі діти.

"Там б’ється серце. Там наші люди", — написав у соцмережі Інстаграм Бєдняков. Відеоряд телеведучий супроводив піснею українського гурту "Океан Ельзи" — "Обійми".

Нещодавно окупанти знову обстріляли місто, зокрема й Бахмут. В результаті атаки "Градами" та артилерією загинуло троє людей.

авдіївка розстріляні будинки
Кадри зі зруйнованої, але непереможної Авдіївки, зняті Андрієм Бєдняковим
авдіївка розстріляні будинки
авдіївка розстріляні будинки
авдіївка розстріляні будинки
авдіївка розстріляні будинки

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Андрій Бєдняков приєднався до флешмобу #freetheleopards, який закликає надати ЗСУ танки Leopard для боротьби з окупантом. Ведучий показав дитяче фото, на якому він постав у леопардовій шубі. Також шоумен поділився щемливим відео, на якому російські окупанти зносять його рідний дім у Маріуполі.

Нагадаємо, що Андрій Бєдняков та його дружина, українська актриса Настя Коротка 20 жовтня вдруге стали батьками – у пари народився син. У квітні телеведучий повідомив про смерть матері.

Теги:
#Війна #Авдіївка #Андрій Бедняков