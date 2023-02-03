Андрій Бєдняков показав кадри зруйнованої окупантами Авдіївки: щемливе відео

Шоумен відвідав одне з найнебезпечніших міст України

Український телеведучий Андрій Бєдняков показав щемливі кадри з Авдіївки Донецької області — міста, яке росіяни продовжують нещадно обстрілювати. Лише днями весь день окупанти били з "Градів" по житловим кварталам міста.

35-річний шоумен відвідав Авдіївку та зафільмував зруйновані багатоповерхівки, в яких досі продовжують жити мирні люди, зокрема маленькі діти.

"Там б’ється серце. Там наші люди", — написав у соцмережі Інстаграм Бєдняков. Відеоряд телеведучий супроводив піснею українського гурту "Океан Ельзи" — "Обійми".

Нещодавно окупанти знову обстріляли місто, зокрема й Бахмут. В результаті атаки "Градами" та артилерією загинуло троє людей.

Кадри зі зруйнованої, але непереможної Авдіївки, зняті Андрієм Бєдняковим

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Андрій Бєдняков приєднався до флешмобу #freetheleopards, який закликає надати ЗСУ танки Leopard для боротьби з окупантом. Ведучий показав дитяче фото, на якому він постав у леопардовій шубі. Також шоумен поділився щемливим відео, на якому російські окупанти зносять його рідний дім у Маріуполі.

Нагадаємо, що Андрій Бєдняков та його дружина, українська актриса Настя Коротка 20 жовтня вдруге стали батьками – у пари народився син. У квітні телеведучий повідомив про смерть матері.