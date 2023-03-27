Залужний показав, як працюють "Паладини" ЗСУ під Бахмутом (відео)

Артилеристи хвалять американську САУ і зазначають, що вона дає перевагу у дальності поразки

Українські артилеристи ні на день не припиняють нищити ворога. У цьому їм допомагають САУ Paladin, які ЗСУ отримали від США.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео роботи воїнів на Бахмутському напрямі. Артилеристи відзначають, що САУ M109A3GN Paladin вкрай мобільна та точна у роботі.

У день 155-мм САУ робить у середньому 20-30 пострілів, а раніше був період, коли в день робилося по 50 пострілів у бік ворога, і навіть по 80.

Крім того, від ефективності роботи зброї залежить настрій та бойовий дух особового складу. Якщо робота йде злагоджено і зброя працює на відмінно, то з позицій всі повертаються в хорошому настрої. На передовій САУ Paladin служать понад півроку, і військові не можуть нічого поганого сказати про їхню роботу.

"Зараз дуже сильно виграє дальність. Дальність пострілу, дальність польоту снаряда, а також точність. У нашій справі потрібна точність", - розповідає один із артилеристів про переваги гаубиці Paladin.

САУ Paladin була створена у 1953–1960 роках у США та до 2003 року була неодноразово модернізована. Сучасні екземпляри оснащені бронею по всьому корпусу та на вежі, яка захищає від осколків та стрілецької зброї. За хвилину вона робить від 1 до 4 пострілів на відстань до 30 км.

Також "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ вперше використовували пакистанські снаряди. Швидше за все, такі ракети поставлені нашій країні не безпосередньо, а через закупівлю союзників.