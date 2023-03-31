Ворог атакував Харків ракетами С-300: опубліковано відео наслідків "прильотів"

Окупанти випустили містом шість ракет С-300 з боку російського Білгорода

Окупанти продовжують атакувати мирні українські міста смертоносними ракетами С-300, які поки що не може перехоплювати українська ППО. Зокрема, пізно ввечері, 30 березня, російський ворог вкотре наніс підлий удар по Харківщині.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також установою опубліковане відео наслідків ударів росіян по місту.

Повідомляється, що окупанти випустили по Харкову шість ракет С-300 з боку російського Білгорода. За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів в одному з районів міста пошкоджено приватні будинки та два цивільні автомобілі.

На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без потерпілих.

Раніше повідомлялося, що Україна витримала вже 400 днів російської навали і активно готує свої контрнаступальні дії.