Враг атаковал Харьков ракетами С-300: опубликовано видео последствий "прилетов"

Оккупанты выпустили городом шесть ракет С-300 со стороны российского Белгорода

Оккупанты продолжают атаковать мирные украинские города смертоносными ракетами С-300, которые пока не может перехватывать украинская ПВО. В частности, поздно вечером в четверг, 30 марта, российский враг в очередной раз нанес подлый удар по Харьковщине.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Также учреждение опубликовало видео последствий ударов россиян по городу.

Сообщается, что оккупанты выпустили по Харькову шесть ракет С-300 со стороны российского Белгорода. По предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частные дома и два гражданских автомобиля.

К счастью, в результате обстрела обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что Украина выдержала уже 400 дней российского нашествия и активно готовит свои контрнаступательные действия.