Вдарили по молоковозу: росіяни обстріляли Сумщину, є загиблі (фото)

Ворог цинічно б’є по мирному населенню

Рано вранці 2 квітня російські окупанти в черговий раз завдали ударів по Сумській області. Внаслідок обстрілу є загиблі. Стали відомі деякі подробиці ворожої атаки.

Так, близько 5 години ранку загарбники з мінометів ударили по молоковозу в одному з населених пунктів Новослобідської громади. Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що внаслідок події загинули двоє мирних жителів, які цього ранку просто виконували свою роботу — водій молоковоза та експедитор.

Фото — Сумська ОВА

"Боляче! Я прошу мешканців Сумщини бути особливо обережними. Прикордонники нашої області сьогодні – це зона підвищеної небезпеки. Адже ворог цинічно б’є по мирному населенню!", — вказав в.о. голови Сумської ОВ Тарас Савченко.

Він також закликав мешканців області негайно вирушати в укриття під час обстрілів, оскільки ці заходи безпеки можуть урятувати життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час ракетного обстрілу, який окупанти завдали по Сумській області 24 березня, загинув старший лейтенант поліції Вадим Листопад. У чоловіка залишилося двоє дітей.