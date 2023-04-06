Синоптики помилялися: кілька областей України накрило снігом (фото, відео)

Лежати довго сніг не буде

Шосте квітня в Україні вразило жителів кількох західних та південних областей. Там випав сніг. Негода привела до перебоїв у роботі залізниці.

Так, "Укрзалізниця" повідомляє про затримки на Львівській залізниці. Всі проблеми через обледеніння контактної мережі — вісім потягів запізнюються більш, аніж на пів години.

Загалом Львів та Львівщина стали одними із найбільш засніжених. Користувачі у соцмережах діляться своїми фото та враженнями від снігу в квітні.

Непросто доводиться і автомобілістам — траси знову заносить снігом. На дорогах та тротуарах слизько. В Тернополі опади призвели до обледеніння контактної мережі — на маршрут не вийшли тролейбуси.

Згідно з прогнозом, у Львові значний мокрий сніг і дощ. Водночас дощ обіцяли і в інших областях України, зокрема Київській, Харківській, Одеській. От в останній опади точно стали сюрпризом, адже замість обіцяного дощу місцями випав сніг. Його зафіксували в Тарутинському районі.

Ситуація з погодою в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, що синоптики обіцяли відносно теплий та сонячний перший тиждень квітня, однак помилилися. Триватимуть погодні гойдалки щонайменше до Великодня, який в деяких містах стане першим сонячним днем після тривалої хмарності.