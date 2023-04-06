Синоптики ошибались: несколько областей Украины накрыло снегом (фото, видео)

Лежать долго снег не будет

Шестое апреля в Украине поразило жителей нескольких западных и южных областей. Там выпал снег. Непогода привела к перебоям в работе железной дороги.

Так, "Укрзализныця" сообщает о задержках на Львовской железной дороге. Все проблемы из-за обледенения контактной сети — восемь поездов опаздывают более чем на полчаса.

Львов и Львовщина стали одними из самых заснеженных. Пользователи в соцсетях делятся своими фотографиями и впечатлениями от снега в апреле.

Непросто приходится и автомобилистам – трассы снова заносит снегом. На дорогах и тротуарах скользко. В Тернополе осадки привели к обледенению контактной сети — на маршрут не вышли троллейбусы.

Согласно прогнозу, во Львове сильный мокрый снег и дождь. В то же время дождь обещали и в других областях Украины, в частности Киевской, Харьковской, Одесской. Вот в последней осадки точно стали сюрпризом, ведь вместо обещанного дождя местами выпал снег. Его зафиксировали в Тарутинском районе.

Ситуация с погодой в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал, что синоптики обещали относительно теплую и солнечную первую неделю апреля, однако ошиблись. Продолжатся погодные качели по меньшей мере до Пасхи, которая в некоторых городах станет первым солнечным днем после продолжительной облачности.