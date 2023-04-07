Жителі Черкас залишилися без тепла та гарячої води — що каже влада

Робота з подачі теплоносія, гарячого водопостачання тимчасово зупинена

Частина міста Черкаси залишилася без опалення та гарячої води. Причиною цього стала аварія на Черкаській ТЕЦ.

Про це сьогодні, 7 квітня, на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.

"Мені зателефонував директор Черкаської ТЕЦ та повідомив, що всередині станції сталася аварія на мережі ТЕЦ. Тому зараз фактично зупиняється робота з подачі теплоносія, гарячого водопостачання", — сказав він.

За його словами, ТЕЦ змушена сьогодні зупинитись на ремонт. Водночас Бондаренко попросив мешканців міста поставитися до цієї ситуації з розумінням.

На сторінці Черкаської мерії у Facebook повідомляють, що ремонтна бригада станції працює на місці, оперативно усуває наслідки аварійної ситуації на прямому трубопроводі мережної води та розпочинає проведення ремонтної кампанії.

"7 квітня 2023 року, внаслідок аварійної ситуації на прямому трубопроводі мережевої води теплоелектроцентраль передчасно зупинила виробництво теплової енергії. Тому сьогодні послуга з централізованого опалення та гарячого водопостачання споживачам "Черкаська ТЕЦ" ПрАТ "Черкаське хімволокно" надаватися не буде", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час відключення опалення можна використати кілька способів, щоб зігрітися. Для цього не потрібно багато часу, але результат можна буде відчути одразу.