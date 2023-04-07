Жители Черкасс остались без тепла и горячей воды - что говорят власти

Работа по подаче теплоносителя, горячего водоснабжения временно остановлена

Часть города Черкассы осталась без отопления и горячей воды. Причиной тому стала авария на Черкасской ТЭЦ.

Об этом сегодня, 7 апреля, на своей странице в Facebook сообщил городской глава Анатолий Бондаренко.

"Мне позвонил директор Черкасской ТЭЦ и сообщил, что внутри станции произошла авария на сети ТЭЦ. Поэтому сейчас фактически останавливается работа по подаче теплоносителя, горячего водоснабжения", – сказал он.

По его словам, ТЭЦ вынуждена сегодня остановиться на ремонт. В то же время Бондаренко попросил жителей города отнестись к этой ситуации с пониманием.

На странице Черкасской мэрии в Facebook сообщают, что ремонтная бригада станции работает на месте, оперативно устраняет последствия аварийной ситуации на прямом трубопроводе сетевой воды и начинает проведение ремонтной кампании.

"07 апреля 2023 года, в результате аварийной ситуации на прямом трубопроводе сетевой воды теплоэлектроцентраль преждевременно остановила производство тепловой энергии. Поэтому сегодня услуга по централизованному отоплению и горячему водоснабжению потребителям "Черкасская ТЭЦ" ЧАО "Черкасское химволокно" предоставляться не будет", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время отключения отопления можно использовать сразу несколько способов, чтобы согреться. Для этого не потребуется много времени, но результат можно будет почувствовать сразу.