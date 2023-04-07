Виплати українським військовим на ротації: від чого вони залежать

Новий порядок виплат для військових Сил оборони України та МВС

Військовослужбовці в Україні мають право на виплату після звільнення з служби, крім цього, певні виплати їм здійснюються і під час ротації. З 1 лютого 2023 року почав діяти новий порядок виплат додаткової грошової винагороди військовим Сил оборони України та співробітникам МВС.

Як розповідає начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковник Олег Рогаль у коментарі "АрміяInform", виплата буде залежати від фактичного місцеперебування, специфіки роботи і рівня складності бойових завдань військового.

Разом із тим розмір додаткових виплат не змінився для військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях.

Він пояснив, що підрозділ, якій був на передовій, а зараз перебуває на ротації — може залишитись у складі угрупувань Сил оборони України або в резерві головнокомандувача. Військові можуть отримувати додаткову винагороду в розмірі 30 000 гривень за виконання спеціальних і бойових завдань, незалежно від місцеперебування особи.

Відповідаючи на запитання, кому зменшать грошове забезпечення, Олег Рогаль пояснив, що грошова винагорода не буде виплачуватися тим військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах і підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву головнокомандувача і перебувають поза межами районів ведення бойових дій.

Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо, додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплати військовим на вирішення соціально-побутових питань. Є п'ять підстав, через які один раз на рік державою виплачується допомога.