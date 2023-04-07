"Я вражена": Фаріон розповіла, як змінився Зеленський після початку вторгнення

Президент почав говорити українською мовою набагато краще

Президент України Володимир Зеленський дуже змінився після початку повномасштабної війни і став набагато краще говорити українською мовою.

Як розповіла в інтерв’ю "Телеграфу" народний депутат України VII скликання, доктор філологічних наук Ірина Фаріон, вона вражена цими змінами.

Вона зазначила, що не впевнена в тому, чи грає президент на публіку під час своїх відеозвернень, чи насправді в нього змінилася думка, проте додала, що його українська мова стала набагато кращою.

"Щодо української мови Зеленського – особливо, коли він читає промови кожного вечора, – то гарний хлопчик, молодець! Скільки балів можна поставити? Десять!", — сказала вона.

При цьому вона також нагадала, що під час візиту до одного зі зруйнованих росіянами міст Зеленському поставили питання російською мовою і він не зміг підібрати потрібне російське слово.

"Був ще епізод, коли на пресконференції журналіст запитав, чи можна запитувати російською мовою, він знизав плечима – це мова тіла, що дуже важливо, – і взяв навушника. Журналіст скорився: добре, українською", — додала Фаріон.

Більше на тему ви можете прочитати в повному інтерв’ю Ірини Фаріон "Телеграфу": Поки є так звані російськомовні українці, росія лізтиме війною їх захищати — Ірина Фаріон.

Нагадаємо, в одному з інтерв’ю Володимир Зеленський сказав, що путін для нього "ніхто", тому вести з ним переговори президент України не має наміру.