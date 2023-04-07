Ірина Фаріон "наїхала" на Вакарчука: "Заводить ворога у Верховну Раду"

Пані Фаріон незадоволена, що відомі українці підтримують "ворога зсередини"

Одіозна українська громадська діячка, народний депутат України VII скликання, доктор філологічних наук Ірина Фаріон, яка раніше шокувала мережу своїм "дуетом" з блогеркою Раміною, захейтила популярного українського співака, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Причина — підтримка депутата Верховної Ради Шуфрича.

Свою позицію пані Ірина озвучила в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу". Вона вважає, що своєю підтримкою, навіть словесною, на прикладі Шуфрича, Вакарчук "заводить ворога у найвищий законодавчий орган".

"А вслід за Кивою буде йти незмінний депутат Верховної Ради Шуфрич, який і досі очолює комітет з питань свободи слова. То маю запитання до спікера Стефанчука і його заступників: ви не можете забрати його з посади керівника комітету? Це так складно?… пам’ятаю, як його на Майдані захищав такий собі співак Вакарчук! У надриві казав, що ми всі люди, не можна тут його бити, суд Лінча влаштовувати, бо ми, мовляв, демократична країна… Прекрасна демократія, яка заводить ворога у найвищий законодавчий орган! І той ворог зсередини, з найвищого законодавчого органу, підриває Україну!" — відмітила Фаріон, згадавши історію про бійку між Бутусовим і Шуфричем у прямому ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Нагадаємо, що на початку російського повномасштабного вторгнення Нестора Шуфрича було затримано батальйоном територіальної оборони за фотографування позицій ЗСУ. Його затримали й одразу ж передали СБУ. Пізніше Шуфрича відпустили, пояснивши це тим, що не знайшли нічого кримінального на фото.

Також раніше ми писали про те, що Нестор Шуфрич насмішив мережу розповіддю про оборону Києва. Більшість користувачів соцмереж не повірили в оповідання політика і вважають їх обманом.