Ирина Фарион "наехала" на Вакарчука: "Заводит врага в Верховную Раду"

Фарион недовольна, что известные украинцы поддерживают "врага изнутри"

Одиозная украинская общественная деятельница, народный депутат Украины VII созыва, доктор филологических наук Ирина Фарион, ранее шокировавшая сеть своим "дуэтом" с блогершей Раминой, захейтила популярного украинского певца, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Причина – поддержка депутата Верховной Рады Шуфрича.

Свою позицию Ирина Фарион озвучила в эксклюзивном интервью "Телеграфу". Она считает, что своей поддержкой, даже словесной, на примере Шуфрича, Вакарчук "заводит врага в высший законодательный орган".

"А вслед за Кивой будет идти бессменный депутат Верховной Рады Шуфрич, который до сих пор возглавляет комитет по свободе слова. У меня есть вопрос к спикеру Стефанчуку и его заместителям: вы не можете убрать его с должности руководителя комитета? Это так сложно?… помню, как его на Майдане защищал некий певец Вакарчук! С надрывом говорил, что мы все люди, нельзя его бить, суд Линча устраивать, потому что мы, мол, демократическая страна… Прекрасная демократия, которая заводит врага в высший законодательный орган! И тот враг изнутри, из высшего законодательного органа, подрывает Украину! — отметила Фарион, вспомнив историю о драке между Бутусовым и Шуфричем в прямом эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Напомним, что в начале российского полномасштабного вторжения Нестор Шуфрич был задержан батальоном территориальной обороны за фотографирование позиций ВСУ. Его и сразу же передали СБУ. Позже Шуфрича отпустили, объяснив это тем, что не нашли ничего криминального на фото.

Также ранее мы писали, что Нестор Шуфрич насмешил сеть рассказом об обороне Киева. Большинство пользователей соцсетей не поверили в рассказ политика и считают их обманом.