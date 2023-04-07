"Я поражена": Фарион рассказала, как изменился Зеленский после начала вторжения

Президент начал говорить на украинском языке гораздо лучше

Президент Украины Владимир Зеленский сильно изменился после начала полномасштабной войны и стал намного лучше говорить на украинском языке.

Как рассказала в интервью "Телеграфу" народный депутат Украины VII созыва, доктор филологических наук Ирина Фарион, она поражена этими изменениями.

Она отметила, что не уверена в том, играет ли президент на публику во время своих видеообращений или на самом деле у него сменилось мировоззрение, однако добавила, что его украинский язык стал намного лучше.

"Что касается украинского языка Зеленского – особенно, когда он читает речи каждый вечер, – то хороший мальчик, молодец! Сколько баллов можно задать? Десять!", — сказала она.

При этом она также напомнила, что во время визита в один из разрушенных россиянами городов Зеленскому задали вопрос на российском языке и он не смог подобрать нужное российское слово.

"Был еще эпизод, когда на пресс-конференции журналист спросил, можно ли спрашивать на русском языке, он пожал плечами – это язык тела, что очень важно – и взял наушник. Журналист подчинился: хорошо, на украинском", — добавила Фарион.

Больше по теме вы можете прочитать в полном интервью Ирины Фарион "Телеграфу": Пока есть так называемые русскоязычные украинцы, россия будет лезть войной их защищать — Ирина Фарион.

Напомним в одном из интервью Владимир Зеленский сказал, что путин для него "никто", потому вести с ним переговоры президент Украины не намерен.