Укр

"Я поражена": Фарион рассказала, как изменился Зеленский после начала вторжения

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
836
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Президент начал говорить на украинском языке гораздо лучше

Президент Украины Владимир Зеленский сильно изменился после начала полномасштабной войны и стал намного лучше говорить на украинском языке.

Как рассказала в интервью "Телеграфу" народный депутат Украины VII созыва, доктор филологических наук Ирина Фарион, она поражена этими изменениями.

Она отметила, что не уверена в том, играет ли президент на публику во время своих видеообращений или на самом деле у него сменилось мировоззрение, однако добавила, что его украинский язык стал намного лучше.

"Что касается украинского языка Зеленского – особенно, когда он читает речи каждый вечер, – то хороший мальчик, молодец! Сколько баллов можно задать? Десять!", — сказала она.

При этом она также напомнила, что во время визита в один из разрушенных россиянами городов Зеленскому задали вопрос на российском языке и он не смог подобрать нужное российское слово.

"Был еще эпизод, когда на пресс-конференции журналист спросил, можно ли спрашивать на русском языке, он пожал плечами – это язык тела, что очень важно – и взял наушник. Журналист подчинился: хорошо, на украинском", — добавила Фарион.

Больше по теме вы можете прочитать в полном интервью Ирины Фарион "Телеграфу": Пока есть так называемые русскоязычные украинцы, россия будет лезть войной их защищать — Ирина Фарион.

Напомним в одном из интервью Владимир Зеленский сказал, что путин для него "никто", потому вести с ним переговоры президент Украины не намерен.

Теги:
#Украинский язык #Ирина Фарион #Владимир Зеленский