"Потрібна підставка з моїм знищеним будинком": в Україні почали продавати алкогольні сувеніри "Бахмут" (фото)

Користувачів мережі подібні підставки розлютили

Попри спроби парламенту України обмежити використання військово-патріотичної тематики при реєстрації торгових марок та в рекламі, проте любителі заробити на хайпі продовжують "тішити" українців своєю продукцією.

Цього разу користувачі мережі звернули увагу на фігурку зі стелою Бахмута, яку вирішили використовувати як штоф (підставка) для алкогольних напоїв.

При цьому придбати їх можна, наприклад, на сайті Rozetka, де їх продажем займається магазин Rosi. Втім, ці статуетки можна виявити і на інших маркетплейсах, а хто їх робить з’ясувати поки що не вдалося.

Судячи з асортименту, штоф зі стелою Бахмута продається у кількох варіаціях з різною українською технікою — "Град", МТ-ЛБ, "Акація", "Гвоздика", Т-64БВ та М113.

Крім того, компанія також пропонує придбати штофи із зображенням острова Зміїного.

Користувачі мережі цього захвату не прийшли і чесно висловили, що думають про подібне використання символів.

Як повідомлялося раніше, подібний креатив в Україні зустрічається не рідко, наприклад нещодавно в мережі спалахнув скандал через пиво "Герої не вмирають", а після цього через ковбасу "ЗСУ".