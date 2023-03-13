В Україні зробили запальнички із зображенням розстріляного росіянами бійця ЗСУ: мережа в гніві

Користувачі мережі емоцій не стримували

Ну встигли в Україні заспокоїтись пристрасті навколо скандалу з пивом "Герої не вмирають", як в аналогічну ситуацію потрапила ще одна компанія.

Увагу на це звернула співачка та поетеса Тетяна Власова, оскільки вона отримала від компанії з Івано-Франківської області "Idea_gravirovka_laser" пропозицію придбати запальничку із зображенням українського Героя Олександра Мацієвського, якого росіяни розстріляли за фразу "Слава Україні".

"Невже ви серйозно?", — Запитала вона.

Тим часом користувачі мережі в коментарях до її запису звернули увагу на те, що в компанії запропонували також "використовувати із задоволенням" цю запальничку.

Користувачі мережі також не стримували емоцій у коментарях до оригінального запису на сторінці компанії.

Після шквалу критики у бік компанії відповідне оголошення зникло, проте жодних публічних роз’яснень від авторів не надійшло.

Як повідомлялося раніше, відео розстрілу Олександра Мацієвського з’явилося в мережі 6 березня, проте остаточно ідентифікувати особу вбитого українського воїна вдалося лише до 12 березня.

Після цього президент України Володимир Зеленський надав йому звання Героя України, а СБУ продовжила пошуки росіян, які причетні до вбивства беззбройного військовополоненого.