В Украине сделали зажигалки с изображением расстрелянного россиянами бойца ВСУ: сеть в гневе

Пользователи сети эмоций не сдерживали

Ну успели в Украине успокоится страсти вокруг скандала с пивом "Герои не умирают", как в аналогичную ситуацию попала еще одна компания.

Внимание на это обратила певица и поэтесса Татьяна Власова, поскольку она получила от компании из Ивано-Франковской области "Idea_gravirovka_laser" предложение приобрести зажигалку с изображением украинского Героя Александра Мациевского, которого россияне расстреляли за фразу "Слава Украине".

"Неужели вы серьезно?", — спросила она.

Тем временем пользователи сети в комментариях к ее записи обратили внимание на то, что в компании предложили также "использовать с удовольствием" эту зажигалку.

Пользователи сети также не сдерживали эмоций в комментариях к оригинальной записи на странице компании.

После шквала критики в сторону компании, соответствующее объявление со страницы исчезло, однако никаких публичных разъяснений от нее не поступило.

Как сообщалось ранее, видео расстрела Александра Мациевского появилось в сети 6 марта, однако окончательно идентифицировать личность убитого украинского воина удалось лишь к 12 марта.

После этого президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины, а СБУ продолжила поиски россиян, которые причастны к убийству безоружного военнопленного.