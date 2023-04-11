Сонце приносить неприємні "подарунки": коли чекати нову хвилю магнітних бур

На Землю мчить нова хвиля магнітної бурі

На початку цього робочого тижня на Землі відбулася невелика магнітна буря, потужність якої не перевищувала 4 балів. Однак фахівці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) кажуть, що сьогодні, 11 квітня, варто чекати нового удару по магнітному полю нашої планети.

За даними Spaceweather, коли до Землі дійде викид корональної маси (CME), магнітна буря буде незначною і її зможуть відчути хіба що дуже метеозалежні метеоособи.

Викид сонячної плазми стався на світилі 7 квітня і призвів до відриву магнетичної "нитки".

Як повідомляє Texis.xras, станом на 11, 12 і 13 квітня збурення не прогнозується. За передбаченнями астрометеорологів, магнітосфера Землі спокійна і рівень показників коливатиметься в районі 2-3 класу потужності з тенденцією до зниження.

Після кількаденного затишшя електромагнітна активність зросте, тому нагадаємо про оновлений графік магнітних бурь у квітні.

За планом, найсильніші ("червоні") магнітні бурі мають відбутися 20, 27 та 30 квітня. Середні ("оранжеві") магнітні бурі прогнозуються фахівцями переважно у другій декаді місяця — 18, 21, 26, 28 та 29 квітня.

Слід зазначити, що магнітні бурі можуть негативно впливати на стан здоров'я людини. Лікарі радять в ці дні відмовитись від серйозних фізичних навантажень, утриматись від шкідливої їжі і лягти раніше спати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про парад планет 11 квітня. Саме сьогодні 4 планети вишикуються в лінію, а саме Меркурій, Уран, Венера та Марс.