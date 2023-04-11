Солнце приносит неприятные "подарки": когда ждать новую волну магнитных бурь

На Землю несется новая волна магнитной бури

В начале этой рабочей недели на Земле произошла небольшая магнитная буря, мощность которой не превышала 4 балла. Однако специалисты по Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA) говорят, что сегодня, 11 апреля, следует ожидать нового удара по магнитному полю нашей планеты.

По данным Spaceweather, когда до Земли дойдет выброс корональной массы (CME), магнитная буря будет незначительной и ее могут почувствовать разве что очень метеозависимые метеолица.

Выброс солнечной плазмы произошел на светиле 7 апреля и привел к отрыву магнетической "нити".

Как сообщает Texis.xras, по состоянию на 11, 12 и 13 апреля возмущение не прогнозируется. По предсказаниям астрометеорологов, магнитосфера Земли спокойна и уровень показателей будет колебаться в районе 2-3 класса мощности с тенденцией к понижению.

После многодневного затишья электромагнитная активность возрастет, поэтому напомним об обновленном графике магнитных бурь в апреле.

По плану, самые сильные ("красные") магнитные бури должны произойти 20, 27 и 30 апреля. Средние (оранжевые) магнитные бури прогнозируются специалистами преимущественно во второй декаде месяца — 18, 21, 26, 28 и 29 апреля.

Следует отметить, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на состояние здоровья человека. Врачи советуют в эти дни отказаться от серьезных физических нагрузок, воздержаться от вредной пищи и лечь раньше спать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о параде планет 11 апреля. Именно сегодня четыре планеты выстроятся в линию, а именно Меркурий, Уран, Венера и Марс.