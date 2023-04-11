Цей текст або ніякого: Клімкін відверто розповів про "Мінські угоди" та помилку Меркель

На думку дипломата, про фундаментальну помилку ексканцлерки писатимуть історики

Україна не мала особливого вибору у Мінських угодах, адже жоден з текстів у цьому документі не означав би, що президент росії володимир путін припинить наступ, адже тоді навколо Дебальцевого вже були російські війська і йшло вторгнення. Очільник рф чудово усвідомлював, що йому потрібно піднімати ставки, і саме через Мінськ-2 це вдалося зробити.

Про це в інтерв'ю LB розповів дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, оцінивши роль Нормандського формату без американців та основні помилки ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель.

"Тоді в кімнаті майже для всіх вибір був дуже простий: виграти час для підсилення і зрозуміти, що ми можемо зробити далі. Ніякого іншого вибору тоді не було. Це правда, з погляду мого світосприйняття час – це найцінніший ресурс, і ми мали 8 років. Питання, наскільки ми ефективно його використали", — пояснив він.

На думку Клімкіна, на так званих "Мінських переговорах" зіграло погану роль те, що Нормандський формат відбувався без участі американців. Саме тоді колишня канцлерка ФРН Меркель була переконана, що здатна залагодити ситуацію самостійно і це стало найбільшою її помилкою.

"… я знаю і від німецьких, і від американських учасників зустрічі, що Обама (колишній президент США Барак Обама. — Ред.) на початку вагався, але пізніше його переконали, що американці мали бути там, оскільки все почалося з так званого Женевського формату і присутності американців 5 квітня. Однак сама Меркель була впевнена, якщо путін звинувачує американців у Майдані, то значить, їй самій вдасться залагодити ситуацію краще. Це була фундаментальна помилка, яку вона зробила. Про це напишуть історики. А проте, американці намагалися переконати її все ж таки взяти іншу логіку Нормандського формату, з американцями і, можливо, з британцями", — додав Клімкін.

За словами дипломата, росіяни могли б опанувати ідею присутності американців на зустрічі, проте позиція Меркель була іншою. Зокрема, ситуація звелася до переговорів глави російського мзс сергія лаврова з ексдержсекретарем США Джоном Керрі, хоча американці могли б додати у цей процес більшої ваги.

На думку Клімкіна, в якийсь момент забракло стратегічного драйву і здатності впливати на події, що стало реальною проблемою.

"Вибір був тієї ночі в Мінську – ніякого тексту або цей текст. Що стосується угод, про це навіть ніхто не говорив. Мінські домовленості – це саме домовленості, вони не мають ніякого юридичного статусу", — підсумував дипломат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Німеччині проходила дев'ятигодинна зустріч радників лідерів країн "нормандського формату", основною метою яких було мирне врегулювання ситуації на Донбасі.