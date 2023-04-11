Или такой текст, или никакого: Климкин откровенно рассказал о "Минских соглашениях" и ошибке Меркель

По мнению дипломата, о фундаментальной ошибке экс-канцлера будут писать историки

Украина не имела особого выбора в Минских соглашениях, ведь ни один из текстов в этом документе не означал бы, что президент россии владимир путин прекратит наступление, ведь тогда вокруг Дебальцево уже были российские войска и шло вторжение. Глава рф прекрасно сознавал, что ему нужно поднимать ставки, и именно через Минск-2 это удалось сделать.

Об этом в интервью LB рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, оценив роль Нормандского формата без американцев и основные ошибки экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Тогда в комнате для многих выбор был очень простой: выиграть время для усиления и понять, что мы можем сделать дальше. Никакого другого выбора тогда не было. Это правда, с точки зрения моего мировосприятия время – это самый ценный ресурс, и мы имели 8 лет. Вопрос, насколько мы эффективно его использовали", — пояснил он.

По мнению Климкина, на так называемых "минских переговорах" отрицательную роль сыграло то, что Нормандский формат исключал участие американцев. Именно тогда бывшая канцлер ФРГ Меркель была убеждена, что способна уладить ситуацию самостоятельно и это стало самой большой ее ошибкой.

"… я знаю и от немецких, и от американских участников встречи, что Обама (бывший президент США Барак Обама. — Ред.) сначала колебался, но позже его убедили, что американцы должны быть там, поскольку все началось с так называемого Женевского формата и присутствия американцев 5 апреля. Однако сама Меркель была уверена, что, если путин обвиняет американцев в Майдане, значит, ей самой удастся уладить ситуацию лучше. Это была фундаментальная ошибка, которую она совершила. Об этом напишут историки. Однако американцы пытались убедить ее все же взять другую логику Нормандского формата, с американцами и, возможно, с британцами", — добавил Климкин.

По словам дипломата, россияне могли бы смириться с присутствием американцев на встрече, однако позиция Меркель была другой. В частности, ситуация свелась к переговорам между главой российского МИДа Сергеем Лавровым с экс-госсекретарем США Джоном Керри, хотя американцы могли бы добавить в этот процесс большего веса.

По мнению Климкина, в какой-то момент не хватило стратегического драйва и способности влиять на происходящее, что стало реальной проблемой.

"Выбор был той ночью в Минске – никакого текста или этот текст. Что касается соглашений, об этом даже никто не говорил. Минские договоренности – это договоренности, они не имеют никакого юридического статуса", — подытожил дипломат.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Германии проходила девятичасовая встреча советников лидеров стран "нормандского формата ", основной целью которых было мирное урегулирование ситуации на Донбассе.