Двоє людей з путінської верхівки готували саботаж війни: у "сливах Пентагону" названо прізвища

В оточенні путіна готувалась змова

Керівники армії окупантів хотіли припинити війну в Україні ще 5 березня, щоб таким чином завдати шкоди своєму президентові володимиру путіну.

Про це йдеться у новій частині опублікованих "секретних документів" Пентагону, пише Tagesspiegel.

У документах говориться, що Росія хотіла перекинути ресурси з таганрогу в Маріуполь, щоб перемикнути увагу на південний фронт.

Цю стратегію розробили сам секретар ради національної безпеки росії микола патрушев і глава генштабу росії валерій герасимов.

У статті йдеться про те, що пізніше герасимов відмовився від запланованого наступу. У розмові з путіним він намагався довести, що ЗСУ перевершують армію окупантів, і попередив, що у разі наступу росія зазнає важких втрат.

Така спроба саботажу потрібна була для того, щоб досягти військової поразки і "виставити путіна в поганому світлі". Швидше за все, за такого розкладу війна добігла б кінця.

Щодо дати 5 березня, то вона теж була обрана не випадково. У цей день путін планував розпочати хімієтерапію і не зміг би запобігти диверсії.

Як повідомлялося раніше, злиті в мережу документи призвели до гучного скандалу, після якого в Пентагоні повідомили, що витік може становити загрозу національній безпеці США.