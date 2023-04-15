Чому росія досі в ООН: у Зеленського назвали три причини, одна особливо сумна

Представник президента окреслив слабкі сторони світових лідерів

росія продовжує перебувати у складі Організації об'єднаних націй (ООН) навіть після низки кривавих воєнних злочинів, скоєних проти мирного населення України. Цьому є три причини, одна з яких — найбільш масштабна.

Про це в інтерв'ю для "24 каналу" розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, відповідаючи на питання журналіста щодо незмінної риторики світових лідерів, які не женуть країну-агресорку зі складу ООН.

За словами політика, станом на сьогоднішній день, попри загальну зміну у позиціях лідерів інших держав стосовно України та росії в цілому, а також розуміння фіналу війни, все ж існують три чинники, які поки перебувають на попередньому рівні, а саме:

корупційні гроші рф , яких дотепер багато і велика кількість людей прямо чи опосередковано інтегровані у ці схеми;

, яких дотепер багато і велика кількість людей прямо чи опосередковано інтегровані у ці схеми; цілеспрямований вплив росії на світових лідерів (так зване проросійське лобі), яке чітко простежується у ситуації з очільником Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який говорить про те, що "не потрібно ображати російських спортсменів." Водночас дві третини з них є військовими – працюють в системі СКА, ЦСКА тощо і беруть безпосередню участь в агітації до війни проти України.

"Також є НХЛ, де ключовою особою є Алєксандр Овечкін – член "команди Путіна". І це ніяк не впливає на його кар'єру, бо бізнес – це бізнес і гроші є гроші. Люди хочуть жити ніби війни в Україні немає. Це навіть не проросійські люди, а прогрошові". І така мережа – вона велика. Є безпосередня корупція і є лобі – люди, які зацікавлені у тому, щоб ситуація залишалась такою, як є", — пояснив Подоляк.

І третя причина, яка на думку представника ОП є найбільш масштабною — інтелект, якого не вистачає у глобальній політиці.

Аргументуючи свою думку, Подоляк зазначив, що сьогодні світ перебуває у вкрай розбалансованому і нестабільному стані, адже ніхто не аналізує подальших наслідків.

"Це і є проблема", — підсумував політик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що близько півсотні держав світу засудили росію під час засідання Ради безпеки ООН, на якому вона намагалася виправдатися через викрадення українських дітей.