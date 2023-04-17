Дощі залишаються ще на місяць: чи чекати українцям тепла у травні

Якої погоди чекати українцям у травні

Українців погода у квітні особливим теплом не порадувала, а у травні температура повітря хоч і трохи підніметься, але спекотних днів чекати не варто.

Як говориться в прогнозі Gismeteo, не в останню чергу це пов’язано з дощами, які продовжуватимуться практично весь місяць.

Найбільш прохолодно у травні буде у західних областях. Хоч у перший тиждень місяця там відчутно потеплішає, проте потім температура повітря знову впаде до квітневих показників.

Значно тепліше буде у центральних областях, де стовпчики термометра піднімуться вже наприкінці квітня. Попри сильні дощі, температура повітря утримуватиметься в районі +19-20 майже весь місяць із незначним похолоданням ближче до його середини.

Менше пощастить східним областям, де дощі не припинятимуться до самого літа. Втім, навіть там квітневих "холодів" чекати вже не доведеться.

Для мешканців південних областей погода особливих сюрпризів не готує, там очікується, що травень буде цілком теплим і з достатньою кількістю сонячних днів.

Як повідомлялося раніше, через затяжні дощі та весняну повінь у багатьох українських областях затопило великі площі. Особливо не пощастило районам, які розташовані біля Дніпра, що включає і Київську область.