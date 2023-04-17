Дожди остаются еще на месяц: ждать ли украинцам тепла в мае

Какой погоды ждать украинцам в мае

Украинцев погода в апреле особым теплом не порадовала, а в мае температура воздуха хоть и слегка поднимется, но жарких дней ждать не стоит.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, не в последнюю очередь это связано с обильными дождями, которые будут продолжаться практически весь месяц.

Наиболее прохладно в мае будет в западных областях. Хоть в первую неделю месяца там ощутимо потеплеет, однако затем температура воздуха опять упадет до апрельских показателей.

Значительно теплее будет в центральных областях, где столбики термометра поднимутся уже в конце апреля. Несмотря на обильные дожди, температура воздуха будет удерживаться в районе +19-20 почти весь месяц с незначительным похолоданием ближе к его средине.

Меньше повезет восточным областям, где дожди не будут прекращаться до самого лета. Впрочем, даже там апрельских "холодов" ждать уже не придется.

Для жителей южных областей погода особых сюрпризов не готовит, там можно ожидать, что май будет вполне теплым и с достаточным количеством солнечных дней.

Как сообщалось ранее, из-за затяжных дождей и весеннего половодья во многих украинских областях затопило обширные площади. Особо не повезло районам, расположенным возле Днепра, что включает и Киевскую область.