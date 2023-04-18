Дзвінки для українців стануть дешевшими: Рада ЄС ухвалила важливе рішення

Для українців з’явиться одразу кілька плюсів після приєднання до "роумінгового безвізу"

Рада Євросоюзу дала зелене світло на приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС. Це дасть змогу українцям менше платити за роумінг у європейських країнах.

Про це сьогодні, 18 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.

"Ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться. Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не потрібно буде змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім того, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС", — сказав він.

Також Михайло Федоров наголосив, що остаточне рішення тепер буде за Комітетом асоціації у торговому складі. Українська сторона, своєю чергою, працює над тим, щоб наша країна швидше інтегрувалася в "роумінговий безвіз".

"Команда Мінцифри, НКЕК, оператори та телеком-регулятор працюють, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до зони Roam like at home. Продовжуємо інтеграцію до ЄС. Дякую нашим європейським колегам за постійну підтримку", — додав віцепрем'єр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні 2023 року стало відомо, що ЄС готує зміни до законодавства, згідно з яким Україна зможе стати частиною зони без мобільного роумінгу. Воно може бути прийняте до кінця цього року.