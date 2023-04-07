Плату за дзвінки українців з Європи скасують: Кабмін затвердив важливий документ

Уряд підписав документ, який дозволить приєднатися до зони без роумінгу ЄС

Україна може приєднатися до так званого "роумінгового безвізу" з Європейським союзом до кінця 2023 року.

Як поінформував глава українського уряду Денис Шмигаль, документ, який дозволить укласти відповідну угоду, було підписано у п’ятницю, 7 квітня.

"Приєднання до роумінгового простору ЄС – не просто скасування плати за дзвінки, а й сучасні, прозорі європейські правила у сфері телекомунікацій", – пояснив він.

Прем’єр-міністр висловив упевненість у тому, що укладення угоди може відбутися до кінця поточного року.

У ЄС з 2017 року діє угода, яка дозволяє мешканцям країн Союзу користуватися послугами своїх мобільних операторів на території інших країн без додаткових витрат на зв’язок. Якщо угода набуде чинності з Україною, така ж опція з’явиться і для наших співгромадян.

Варто зазначити, що 24 квітня 2022 року Україна та ЄС підписали угоду про зниження тарифів для біженців, щоб ті могли скористатися можливістю зв’язатися з родичами без оплати послуг роумінгу. У липні того ж року угоду було продовжено.

Наприкінці січня 2023 року до ЗМІ потрапила інформація про те, що Євросоюз готує зміни до законодавства, яке дозволить Україні стати частиною зони без мобільного роумінгу, а набути чинності воно має до кінця року.