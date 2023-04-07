Плату за звонки украинцев из Европы отменят: Кабмин утвердил важный документ

Правительство подписало документ, который позволит присоединиться к зоне без роуминга ЕС

Украина может присоединиться к так называемому "роуминговому безвизу" с Европейским союзом до конца 2023 года.

Как проинформировал глава украинского правительства Денис Шмыгаль, документ, который позволит заключить соответствующее соглашение, был подписан в пятницу, 7 апреля.

"Присоединение к роуминговому пространству ЕС — не просто отмена платы за звонки, но и современные, прозрачные европейские правила в сфере телекоммуникаций", — объяснил он.

Премьер-министр выразил уверенность в том, что заключение соглашения может произойти до конца текущего года.

В ЕС с 2017 года действует соглашение, которое позволяет жителям стран союза пользоваться услугами своих мобильных операторов на территории других стран без дополнительных расходов на связь. Если соглашение вступит в силу с Украиной, то такая же опция появится и для наших сограждан.

Стоит отметить, что 24 апреля 2022 года Украина и ЕС подписали соглашение о снижении тарифов для беженцев, чтобы те могли пользоваться возможностью связаться с родственниками без оплаты услуг роуминга. В июле того же года соглашение было продлено.

В конце января 2023 года в СМИ попала информация о том, что Евросоюз готовит изменения в законодательство, которое позволит Украине стать частью зоны без мобильного роуминга, а вступить в силу оно должно до конца года.