На півдні відбулися зіткнення з ворогом: свіжі карти боїв в Україні

Найзапекліші бої тривають у Бахмуті та Мар’їнці

Українські війська проводитимуть контрнаступ як наступальні, так і оборонні дії з огляду на складний характер поля бою. Тим часом російські окупанти активізувалися на півдні України.

За даними Інституту вивчення війни, наземні бої відбулися в Запорізькій області. Ворог продовжує атакувати і на інших напрямках.

Генштаб повідомляє, що ворог наступав на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За добу на цих напрямках відбиті понад 55 атак ворога. Протягом минулої доби, на зазначених ділянках фронту, підрозділи сил оборони України відбили понад 55 атак противника. В епіцентрі боїв Бахмут та Мар’їнка.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Лиманському напрямку ворог наступав в районах південної околиці Кремінної та Серебрянського лісництва. DeepState повідомляє, що ворог намагається витіснити з лісництва сили оборони. Окупанти заявили, що українські війська залишили Спірне, однак візуальних підтверджень цьому немає.

Карта боїв в Луганській області

Бої за Бахмут тривають. Українські війська відійшли за залізницю. Атаки ворога відбиті в районі Хромового. Окупанти підійшли до траси через населений пункт і пробують закріпитися.

Карта боїв у Бахмуті

На Авдіївському напрямку ворог наступав поблизу Авдіївки, Водяного, Первомайського. DeepState повідомляє про штурм Невельського. В Мар'їнці ворог не припиняє штурмові дії, на цьому напрямку була атакована також Побєда. На Шахтарському напрямку війська рф наступали у напрямку Вугледара.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Генштаб повідомляє тільки про обстріли, однак за даними DeepState, на Запорізькому напрямку ворог активізувався та після кількох днів боїв має частковий успіх північніше Дорожнянки та на дачах Марфополя — все в Гуляйпільському районі. Росіяни своєю чергою заявили, цитує ISW, що українські війська атакували в Запорізькій області, зокрема поблизу Оріхова. Ворог також продовжує вести оборону. Окупанти збудували кілька ешелонів оборонних споруд на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонські області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку британського міністра оборони контрнаступом ЗСУ війна не закінчиться. Війна може тривати і у 2024 році.