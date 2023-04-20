На юге произошли столкновения с врагом: свежие карты боев в Украине

Самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте и Марьинке

Украинские войска будут проводить контрнаступление как наступательные, так и оборонные действия, учитывая сложный характер поля боя. Тем временем российские оккупанты активизировались на юге Украины.

По данным Института изучения войны, наземные бои произошли в Запорожской области. Враг продолжает атаковать и по другим направлениям.

Генштаб сообщает, что враг наступал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В сутки на этих направлениях отражены более 55 атак врага. За прошедшие сутки, на указанных участках фронта, подразделения сил обороны Украины отразили более 55 атак противника. В эпицентре боев Бахмут и Марьинка.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Лиманском направлении враг наступал в районах южной окраины Кременной и Серебрянского лесничества. DeepState сообщает, что враг пытается вытеснить из лесничества силы обороны. Оккупанты заявили, что украинские войска покинули Спирное, однако визуальных подтверждений этому нет.

Карта боев в Луганской области

Бои за Бахмут продолжаются. Украинские войска отошли за железную дорогу. Атаки врага отражены в районе Хромового. Оккупанты подошли к трассе через населенный пункт и пытаются закрепиться.

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском направлении враг наступал вблизи Авдеевки, Водяного, Первомайского. DeepState сообщает о штурме Невельского. В Марьинке враг не прекращает штурмовые действия, в этом направлении была атакована также Победа. На Шахтерском направлении войска России наступали в направлении Угледара.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Генштаб сообщает только об обстрелах, однако по данным DeepState, в Запорожском направлении враг активизировался и после нескольких дней боев имеет частичный успех севернее Дорожнянки и на дачах Марфополя — все в Гуляйпольском районе. Россияне в свою очередь заявили, цитирует ISW, что украинские войска атаковали в Запорожской области, в том числе вблизи Орехова. Враг также продолжает оборону. Оккупанты построили несколько эшелонов оборонных сооружений на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению британского министра обороны контрнаступлением ВСУ война не закончится. Война может продолжаться и в 2024 году.