На юге произошли столкновения с врагом: свежие карты боев в Украине
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Самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте и Марьинке
Украинские войска будут проводить контрнаступление как наступательные, так и оборонные действия, учитывая сложный характер поля боя. Тем временем российские оккупанты активизировались на юге Украины.
По данным Института изучения войны, наземные бои произошли в Запорожской области. Враг продолжает атаковать и по другим направлениям.
Генштаб сообщает, что враг наступал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В сутки на этих направлениях отражены более 55 атак врага. За прошедшие сутки, на указанных участках фронта, подразделения сил обороны Украины отразили более 55 атак противника. В эпицентре боев Бахмут и Марьинка.
Восток Украины
На Лиманском направлении враг наступал в районах южной окраины Кременной и Серебрянского лесничества. DeepState сообщает, что враг пытается вытеснить из лесничества силы обороны. Оккупанты заявили, что украинские войска покинули Спирное, однако визуальных подтверждений этому нет.
Бои за Бахмут продолжаются. Украинские войска отошли за железную дорогу. Атаки врага отражены в районе Хромового. Оккупанты подошли к трассе через населенный пункт и пытаются закрепиться.
На Авдеевском направлении враг наступал вблизи Авдеевки, Водяного, Первомайского. DeepState сообщает о штурме Невельского. В Марьинке враг не прекращает штурмовые действия, в этом направлении была атакована также Победа. На Шахтерском направлении войска России наступали в направлении Угледара.
Юг Украины
Генштаб сообщает только об обстрелах, однако по данным DeepState, в Запорожском направлении враг активизировался и после нескольких дней боев имеет частичный успех севернее Дорожнянки и на дачах Марфополя — все в Гуляйпольском районе. Россияне в свою очередь заявили, цитирует ISW, что украинские войска атаковали в Запорожской области, в том числе вблизи Орехова. Враг также продолжает оборону. Оккупанты построили несколько эшелонов оборонных сооружений на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.
Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению британского министра обороны контрнаступлением ВСУ война не закончится. Война может продолжаться и в 2024 году.