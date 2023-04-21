ППО, а не винищувачі: Міллі та Остін пояснили, що вважають важливішим для України

Літаки не допоможуть захист неба та українців від російських ракет, вважають у США

У США вважають питання про передачу Україні винищувачів F-16 політичним. У Пентагоні впевнені, що наразі ЗСУ потрібно більше потужних систем ППО, щоб захищатися від російських ракет.

Про це під час брифінгу заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Крім того, подібної думки дотримується і голова Пентагону Остін Ллойд, про що він заявив у п’ятницю за результатами 11-го "Рамштайну".

США вважають, що Україні необхідно думати насамперед про те, щоб захистити повітряний простір від атак армії росії. Зробити це можна лише за наявності потужної системи ППО. Саме на це озброєння й роблять ставки союзники сьогодні.

"Ми говоримо про контроль над повітряним простором. Яким чином здійснювати цей контроль? Для того щоб запобігти атакам росії зараз ми робимо ставку на потужні системи ППО. Зазвичай найбільше страждають окуповані території або нещодавно звільнені. Ми розуміємо, що дуже багато ракет продовжують випускати саме там", — сказав Міллі.

Також він зазначив, що росія стала обережніше використовувати ракети. Окупанти усвідомлюють, що українське ППО почало працювати набагато ефективніше, тому вражати цілі стало складніше.

"Це найважливіше мілітарне завдання зараз. Потужні системи ППО для того, щоб українці контролювали повітряний простір. Коли ми говоримо про винищувачі, то для цього необхідне потужне навчання для пілотів і зараз, якщо ми порівнюємо скільки часу є у нас — ми його використовуємо оптимально і фокусуємося на ППО", — наголосив він.

У свою чергу, Ллойд Остін за підсумками 11-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" висловив аналогічну думку. Він наголосив, що потужна система ППО дозволила Україні позбавити росію переваги в небі, передає "Укрінформ".

"На сьогодні ми всі вважаємо, що Україна більше потребує наземних систем протиповітряної оборони. Саме це дозволило їм завадити російським ВПС створити суттєвий вплив у цій боротьбі", — зауважив глава Пентагону.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україну прибули системи ППО Patriot від Німеччини. Кількість переданих систем ППО з ракетами невідома, але вони вже готові виконувати завдання щодо охорони українського неба. А пізніше стало відомо, що Німеччина передала окрім "Патріотів" ще військову допомогу.