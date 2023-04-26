Технології перемоги у війні. Унікальний український технокластер BRAVE1 допоможе здолати росію - що відомо

Проєкт фінансуватиме стартапи українських розробників, чиновники обіцяють мінімум бюрократії

Щоб отримати технічні переваги над ворогом над ворогом у війні, Міністерство цифрової трансформації разом з Міноборони, Генеральним штабом Збройних Сил України, РНБО, Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Мінекономіки заснували єдину координаційну платформу. Вона стосується галузі української defense tech та називається BRAVE1.

В середу, 26 квітня, у Києві представники державних інституцій підписали меморандум про взаємодію та підтримку в рамках проєкту, метою якого є постачання на озброєння та передача для фронту передових українських технологічних рішень для переваги над росіянами і перемоги, комплексна підтримка українських розробників у галузі інноваційних оборонних технологій та розвиток сфери задля перетворення України в світового лідера defense tech, повідомляє журналіст "Телеграфу".

"Ми запускаємо BRAVE1, щоб якомога більше українських технологічних розробок надходило на фронт, щоб наблизити перемогу, щоб зберегти життя наших людей. Це лише старт, але ми працюємо далі на ефективність нашої країни", — заявила керівниця проєкту Наталія Кушнерська.

За її словами, війна активізувала сотні українських компаній в галузі defense tech, які розробляють сучасні рішення для ведення "розумної війни", проте на сьогодні для перемоги над рф потрібні тисячі рішень. Україна вразила світ винахідливістю, швидкими нетривіальними рішеннями та ефективним застосуванням проривних технологій. Ці проєкти посилюють оборонну здатність країни, зберігають життя захисників та цивільних і ефективно використовують ресурси завдяки технологічним інноваціям: дрони, роботизовані системи, центри ситуаційної обізнаності, штучний інтелект, кібербезпека, системи зв’язку, супутникові дані та багато іншого. Інноваційні розробки для армії швидко випробовуються та перевіряються в умовах бойових дій, вдосконалюючись у відповідності до задач і цілей сил безпеки і оборони.

Саме для прискорення впровадження таких розробок створюється BRAVE1 як єдине вікно співпраці defense tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів, медіа і усіх хто допомагає наближати перемогу через технології.

Під час події віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував портал BRAVE1, завдяки якому можна подати власний проєкт та отримати доступ до військової експертизи, грантів й інших можливостей, що надає кластер. Подати власну розробку можна за посиланням: https://brave1.gov.ua/.

Михайло Федоров

Як зазначив віцепрем'єр, Україна воює з росією в умовах наймасштабнішої в світі технологічної війни, і тому роль цифрових технологій та продуктів є надзвичайно важливою. Тому країні потрібно розвиватися і рухатися в напрямку диджиталізації військового потенціалу.

"Технології сьогодні дуже важливі. З точки зору технологій, які ми можемо впроваджувати, вони можуть багато чого для нас змінити. За цей рік після повномасштабного вторгнення рф з'явилось стільки нових продуктів, що ми чітко повірили в ідею, що Україна може стати, як мінімум, країною №1 в Європі з точки зору military tech, defense tech, з точки зору технологій, які захищають життя людей. Створення BRAVE1 – один із важливих кроків у цьому напрямку. Наша ціль – побудувати систему з швидким запуском defense tech проєктів. Приймати сміливі рішення, створювати кращі умови для розвитку компаній, які розробляють військові технології. Адже саме технології та сміливість можуть зробити багато для нашої перемоги", — зазначив Михайло Федоров, додавши, що серед сильних сторін нового проєкту — мінімізація бюрократичних процедур для українських стартапів.

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що старт кластеру BRAVE1 відбувається у дуже відповідальний момент, "коли ми маємо швидко засвоювати уроки війни та відповідати на виклики".

"Загроза від росії та її потенційних союзників є довготривалою. Це не тільки наше бачення, а й визнано у стратегічних документах НАТО. Щоб вистояти зараз і зберегти країну у майбутньому, ми маємо бути готові її захистити від ворога, який переважає нас кількісно і має більше ресурсів. У нас немає іншого вибору, крім як створити найкращі, найпотужніші Сили оборони на континенті", — підкреслив очільник Міноборони.

Він також додав, що технологічні переваги — це не тільки вимога часу чи сучасного військового мистецтва щодо ведення мережецентричної війни з високим рівнем автоматизації, застосування повітряних, наземних, надводних чи підводних дронів. Технології — це "життя наших людей і нашої країни".

"Міноборони як державний замовник відповідальне за адміністрування всіх етапів процесу, — продовжив міністр, — пов'язаного з новим зразками ОВТ — від їх оцінки до прийняття рішення про введення в експлуатацію. BRAVE1 розглядається як дуже практичний інструмент. Нас цікавлять в першу чергу "зрілі розробки", які можуть бути швидко доведені до застосування. Ми розраховуємо, що BRAVE1 допоможе доводити ініціативи до відповідного рівня зрілості. А далі ми підхопимо і проведемо усіма лабіринтами, до міжнародної кодифікації і реєстрів НАТО".

Міністр оборони пояснив, що за такого підходу BRAVE1 стане інкубатором, акселератором, який допоможе підтягнути ініціативи до рівня, що вітчизняне військове відомство могло їх оперативно "підхоплювати сьогодні і планувати на майбутнє: формувати політики, майбутній образ ЗСУ та всього сектору оборони, планувати під це ресурси та інфраструктуру".

"Щоб до нашої армії потрапляла найкраща зброя та обладнання", — резюмував він.

Олексій Резніков та Михайло Федоров презентували BRAVE1

Нагадаємо, тим часом в росії продовжують загадково падати невідомі дрони. Нещодавно така ситуація трапилася в Підмосков’ї, де на ділянки місцевих жителів впали два безпілотні літальні апарати. На одному з них було встановлено камеру.

Разом з тим, як повідомлялось, українці в мережі вже обговорюють "подарунки" для росії на 9 травня, а випадки атак безпілотників на міста рф, вони вважають "тренуванням наших військових" до головного сюрпризу.