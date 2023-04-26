путіну не сподобається: прем’єр Італії назвала умови, за яких можливий кінець війни в Україні

В Італії впевнені, що завершення війни можливе лише на умовах України

Прем’єр Італії Джорджа Мелоні, яка раніше дуже емоційно висловилася щодо війни в Україні, знову виступила зі словами підтримки. Вони наголосили, що задля досягнення миру не можна віддавати росії вже захоплені території та інші землі, які вона захоче. Війна має закінчитися виключно на умови України.

Про це Джорджа Мелоні заявила під час виступу на двосторонній конференції у Римі, передає "Укрінформ". За її словами, Італія не мала іншого вибору, як підтримувати Україну в "її боротьбі за свободу, територіальну цілісність і солідарність Європи".

"Український народ бореться також за нас. Український народ своєю боротьбою не наближає конфлікт, він його віддаляє. Та підтримка, яку ми надаємо, це підтримка, яку ми маємо надавати", — сказала прем’єр-міністр Італії.

Вона також додала, що хоче донести світовій спільноті один простий посил: Україна має жити у мирі, і Італія хоче зробити свій внесок у досягнення цієї мети. Це стосується не лише військової допомоги, а й політичної підтримки.

"Коли ми говоримо про будь-які майбутні переговори щодо завершення цього конфлікту, тема захоплення (українських територій росією — Ред.) ніколи не може бути обмінена на слово "мир". Тобто ми можемо вийти з цього конфлікту лише на умовах України та тих ініціатив (президента Зеленського — Ред.), які ми зараз просуваємо вперед", — зазначила Мелоні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Італії заговорили про перемовини росії та України. На думку глави Міноборони Італії Гвідо Крозетто, війну можна закінчити лише за столом переговорів, але Захід має й надалі допомагати Україні оборонятися від агресора.