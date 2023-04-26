Україна готова слухати мирні ініціативи інших країн: Кулеба назвав дві головні умови

Не всі мирні ініціативи увінчалися успіхом

Україна буде рада будь-якій мирній ініціативі інших країн, якщо при цьому дотримуватимуться двох головних принципів.

Як повідомляє TG24, про це розповів голова українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба.

За його словами, після початку російського вторгнення було багато спроб стати посередником між Києвом та кремлем, проте мало хто увінчався успіхом.

Кулеба додав, що для успішного посередництва необхідно зосередитись на двох основних моментах.

"Важливо, щоб будь-які посередницькі зусилля ґрунтувалися на ідеї, що Україна поверне свої території. Другий принцип – не заморожувати конфлікт", – каже міністр.

Він додав, що якщо ці два принципи поважатимуться, то Україна буде рада будь-якій ініціативі. Крім того, він нагадав, що росія не прагне миру, а хоче війни.

Як повідомлялося раніше, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий звернутися до Китаю і подати план, який допоможе привести до переговорів України та росії. При цьому він висловив готовність стати ключовим перемовником.

Також нагадаємо, що 26 квітня президент України Володимир Зеленський уперше з початку вторгнення провів переговори з главою Китаю Сі Цзіньпіном.