Украина готова слушать мирные инициативы других стран: Кулеба назвал два главных условия

Далеко не все мирные инициативы увенчались успехом

Украина будет рада любой мирной инициативе других стран, если при этом будут соблюдаться два главных принципа.

Как сообщает TG24, об этом рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

По его словам, после начала российского вторжения было много попыток стать посредником между Киевом и кремлем, однако немногие увенчались успехом.

Кулеба добавил, что для успешного посредничества необходимо сосредоточиться на двух основных моментах.

"Важно, чтобы любые посреднические усилия основывались на идее, что Украина вернет свои территории. Второй принцип — не замораживать конфликт", — говорит министр.

Он добавил, что если эти два принципа будут уважаться, то Украина будет рада любой инициативе. Кроме того, он напомнил, что россия не стремится к миру, а хочет войны.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов обратиться к Китаю и представить план, который поможет привести к переговорам Украины и россии. При этом он сам выразил готовность стать ключевым переговорщиком.

Также напомним, что 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала вторжения провел переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.