"Не вдавайте, що війна закінчилася": досвідчений військовий заявив, що в українців є два вибори

Деякі українці поводяться "інфантильно" недооцінюючи супротивника

Досвідчений військовий закликав українців не сміятися з російських "чмобіків" тому, що росія якраз робить ставку на свій мобілізаційний ресурс. І ефективно закидає наші позиції своїм "гарматним м’ясом", що завдає великих проблем нашим захисникам. Натомість він порадив краще готуватися до того, що кожен врешті-решт може опинитися на фронті і цей час краще витратити на підготовку, щоб зустріти ворога вже зі знаннями.

Про це пише військовий Геннадій Левітас.

На його думку, деякі українці поводяться "інфантильно" недооцінюючи супротивника, і це серйозна небезпека.

"Ви ж чудово розумієте, що війна не закінчилась, і у ворога є величезний мобілізаційний ресурс, над яким якісь недалекі дурні з нашого боку чомусь вирішили кепкувати, типу чмобікі та інше. Це взагалі не смішно. Вони закидають нас м'ясом і ефективно але дуже повільно займають Бахмут та інші території, на які зараз наступають. Це реальність. Завдяки тому, що вони вчаться і мають ВЕЛИЧЕЗНИЙ ресурс в живій силі та артилерії. Якщо ми несемо втрати навіть у співвідношенні 10:1, то ми програЄмо. Це проста математика та запас ресурсу", — каже воїн.

Левітас вважає, що поки що діючі воїни б’ються на полі бою іншим українцям у тилу краще витрачати цей час на навчання.

"Ми перша хвиля мобілізованих не виграємо для вас війну, ми лише дамо вам час, щоб ви прийшли на цю війну більш підготовленими, навченими, вмотивованими. Бо ви на неї обов'язково попадете, хоч це і здається комусь малоймовірним. Не марнуйте час, навчайтесь!!! Бо потім будете записувати відео які ви голібосісонечки і як вас всі кинули на "м'ясо". Бути "м'ясом" чи бути "хижаком" — це у просторі вашого особистого вибору. Оберете бути м'ясо— загинете без будь-якого сенсу. Оберете бути хижаком — загинуть вороги. Вчіться… Ми дали вам час, не марнуйте його, вдаючи що війни нема чи вона скінчилась", — пише Левітас.

Захисник наголошує, що ми маємо справу з потужним противником і вдавати, що це не так – самогубство. Також він вважає, що майбутній контрнаступ це всього одна і з багатьох майбутніх операцій. І щодо Перемоги ще потрібно багато часу і сил, а війни, на жаль, може "вистачити на всіх".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що західні ЗМІ дізналися, скільки росіян хоче мобілізувати путін найближчим часом.