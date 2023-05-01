Григорій Козловський, ФК "Рух" та норвезький благодійний фонд Fritt Ukraina закупили 30 дронів DJI Mavic 3 Cine для 45-ї ОАБр ЗСУ

Найважливішим фактором майбутньої нашої перемоги стане консолідація всього світу в боротьбі проти агресора.

Футбольний клуб "Рух" і його засновник Григорій Козловський разом із норвезьким благодійним фондом Fritt Ukraina допомогли 45-ій окремій артилерійській бригаді ЗСУ, закупивши 30 дронів DJI Mavic 3 Cine.

Також до ініціативи долучився президент норвезького футбольного клубу "Бранн" Аслак Свердрупю. Про співпрацю норвезького благодійного фонду та футбольного клубу "Рух" домовився бізнес-омбудсмен Львівської міської ради Сергій Кіраль.

Петер ФРЮЛІХ, голова благодійного фонду Fitt Ukraina, норвезький парламентар: "Я радий бути тут, підтримати Україну та її збройні сили. Це наша спільна битва, і ми переможемо разом. Мій благодійний фонд підготував 12 тисяч штук одягу та взуття для Героїв, які зараз перебувають на фронті. Ми привезли в Україну 250 дронів і готові продовжувати це робити. А також надамо українським військовим автомобілі. Сподіваюся, що ця партія дронів допоможе звільнити українські землі в боротьбі проти російських агресорів. Усе розпочалося з тісної співпраці з моїм добрим другом Сергієм Кіралем зі Львова, завдяки їй вдалося доставити нашу допомогу в Україну. Вірю, що вона принесе користь. Під час Другої світової війни Норвегію окупували, тому ми знаємо все про фашизм і нацизм, які тоді прийшли на нашу територію. Тож коли подібне трапилося з Україною, ми відразу відгукнулися і будемо підтримувати вас стільки, скільки потрібно".

Логістику та доставку дронів із Норвегії забезпечила місцева ініціатива ГО "Народна самооборона Львівщини". Коптери особисто передали норвезький парламентар, голова благодійного фонду Fritt Ukraina Петер Фрюліх і генеральний директор "Руху" Ігор Дедишин.

Ігор ДЕДИШИН, генеральний директор футбольного клубу "Рух": "Війна дуже сильно консолідувала українське суспільство. А найважливішим фактором майбутньої нашої перемоги стане консолідація всього світу в боротьбі проти агресора. Якщо ми будемо єдині – я впевнений, що ця перемога прийде якомога швидше на нашу вулицю. У зв’язку з тим, що китайська влада скоротила постачання дронів на територію наших союзників, не кажучи вже про Україну, наша підприємлива команда сконцентрувала свої зусилля. Наші хлопці знають, куди звернутися та як дістати необхідну допомогу. Тому ми всі разом включилися в цей процес. Дуже тішить, що вдалося таку велику партію отримати в настільки складних умовах. Саме ці дрони зараз вкрай необхідні. Відрадно, що ми змогли зробити такий подарунок на вагу золота. Дякуючи всьому цивілізованому світу, спільними зусиллями, об’єднаною позицією ми прямуємо далі до нашої Перемоги".

"Мавік" – це ультракомпактний квадрокоптер, який не поступається за характеристиками своїм старшим побратимам. Він легкий у керуванні, при цьому містить у собі велику кількість високих технологій.

Варто відзначити, що ФК "Рух" та Григорій Козловський на постійній основі допомагають 45-ій окремій артилерійській бригаді ЗСУ, налагоджені тісні контакти і є чітке розуміння, що саме потрібно артилеристам.

У сучасній російсько-українській війні – це основні "очі" наших військових. Вони дозволяють дуже чітко побачити противника, його позицію та планування. Тож це просто невід’ємна річ як під час штурмів, так і під час розвідки, що дозволяє знищити противника, не наближаючись до нього.

Маркіян ЛОПАЧАК, молодший лейтенант 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ: "Це дуже класна ініціатива, насправді дуже багато чинників зіграло. Є велика кількість "Мавіків", вони зараз конче необхідні, адже відчуваємо певну важкість із закупівлею безпілотників за кордоном. Ідею подав Сергій Кіраль, моментально відгукнулися Григорій Козловський та Ігор Дедишин, норвежці запропонували зробити щось спільно, тож разом закупили цю партію дронів. Важко було це все доставити в Україну, в цьому допомогла "Народна самооборона", безпосередньо Артем Хмиз. І, власне, завдяки цим спільним зусиллям ми маємо 30 хороших "Мавіків", думаю, що у вівторок-середу ці "пташки" після певних налаштувань уже розпочнуть працювати на фронті та захищати нашу країну. В цих "Мавіків" трохи краща камера, за рахунок цього легше роздивлятися, тому що чіткіша картинка дозволяє нам безпосередньо вражати ворога. Ситуація на фронті змінюється, зокрема, на тій ділянці, де ми працюємо протягом останніх часом, були періоди, що ми втрачали за місяць більше 20-ти "Мавіків", а були й місяці, коли втрачали менше. На це впливає дуже багато факторів: як працює ворог, яка погода, яка інтенсивність вогню. Але якщо "Мавік" встиг зафіксувати та скоригувати, то ми вважаємо, що це рівномірна втрата – навіть якщо одне життя ця "пташка" врятує, то вона вже своє зробила".