Ракети з лазерним наведенням: що відомо про Hydra 70, які можуть передати ЗСУ (відео)

Україна може отримати модифіковані Hydra 70

У новому пакеті допомоги від США Україна може отримати некеровані авіаційні ракети малої дальності Hydra 70.

"Телеграф" розповідає про те, чим ця зброя допоможе ЗСУ у боротьбі з окупантами.

Новий пакет допомоги розрахований на 300 мільйонів доларів, а ракети Hydra 70 будуть взяті із надлишкових запасів США, пише Reuters.

За даними джерела, ЗСУ можуть отримати удосконалені ракети, на яких буде встановлено лазерну систему наведення Advanced Precision Kill Weapon Systems. Завдяки цій системі ракета з некерованої перетворюється на високоточний боєприпас. При цьому про точну модифікацію ракет, які отримає Україна, поки що не повідомляється.

Для Hydra 70 розроблено 12 видів детонатора, всі вони можуть бути встановлені на ракеті.

Дані снаряди повністю сумісні з усіма пусковими пристроями для Hydra 70. Їх можуть запускати як з літаків, так і вертольотів. Зокрема їх можуть запускати американський винищувач A-10 Thunderbolt, а також британський вертоліт Apache.

Поки що залишається незрозумілим, за допомогою чого ЗСУ будуть проводити пуски боєприпасів з лазерним наведенням. Не виключено, що це будуть мобільні установки на автомобільних шасі чи модифікованій бронетехніці.

Hydra 70 призначені для знищення матеріальної частини та живої сили противника.

Характеристики ракети:

Довжина: 1,87м.

Діаметр: 70 мм.

Розмах крила: 24,3 см.

Вага: 15 кг.

Швидкість: 1000 м/с.

Дальність: 1100-5000 м при пуску з вертольота; 2-11 км при пуску з літака.

Наведення: напівактивне лазерне.

Двигун: усі двигуни Hydra 70

Боєголовка: боєголовка Hydra 70

Вартість однієї такої складає 2799 доларів.

Раніше "Телеграф" писав про українську розробку — ракету "Трембіта".