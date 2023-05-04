Мобілізацію продовжено: кому у травні роздаватимуть повістки

У травні повістки можуть отримати одразу кілька категорій громадян

В Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації, а це означає, що чимало наших громадян, як і раніше, продовжать отримувати повістки у військкомати.

"Телеграф" розповідає, хто у травні може отримати повістку до армії.

Які категорії громадян можуть бути мобілізовані у травні

придатні до служби за станом здоров’я та з військовим досвідом;

придатні до служби за станом здоров’я чоловіки віком від 28 до 60 років без досвіду служби;

обмежено придатні до служби під час воєнного стану та непридатні у мирний час чоловіки віком від 28 до 60 років;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

особи з інвалідністю та чоловіки, які мають відстрочку за сімейним станом – тільки добровільно та за місцем проживання ;

; чоловіки призовного віку від 18 до 27 років та жінки не можуть бути примусово мобілізовані, якщо раніше не проходили строкову службу (службу за контрактом для жінок), однак вони можуть добровільно підписати контракт із підрозділами Сил оборони України.

Нагадаємо, докладніше про те, чого чекати від мобілізації у травні ви можете прочитати у статті "Телеграфу", перейшовши за посиланням.