"Результати вражають": в українській розвідці похвалилися досягненнями "народного супутника"

З появою свого супутника ICEYE можливості ГУР кратно зросли

Українські розвідники розповіли про результати роботи "народного супутника", який українці придбали для ЗСУ. Там зазначили, що росіянам тепер не втекти.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО України.

У розвідці кажуть, що з появою власного супутника ICEYE спроможності ГУР кратно зросли і тепер "маскування московитської техніки, складів БК та ПММ фактично нівельовано".

"Результати вражають: за півроку використання отриманих завдяки космічному апарату розвідданих Україна перетворила в металобрухт російської військової техніки на мільярди доларів, не кажучи про скупчення ворожої (тимчасово) живої сили, а також об’єкти воєнної логістики", — наголошують у ГУР МО.

Також розвідники відзначили особливу роль "народного супутника" для планування та реалізації важливих та вкрай очікуваних військових операцій України та вкотре висловлюють подяку всім українцям, хто допоміг із ICEYE.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Головне управління розвідки України отримало від фонду "Повернися живим" мобільну станцію розвідки. Загальна її вартість становить понад 1 млн. доларів.

Також ми повідомляли, що волонтери передали бійцям на фронт антидронну систему.