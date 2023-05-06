Це загрожувало самогубством: Рєзніков пояснив, що врятувало Одесу від окупантів

Противник виношував підступні плани відрізати Україну від моря, позбавивши можливості експорту

Напавши на Україну в лютому 2022 року, російський ворог насамперед спробував взяти під свій контроль вихід у Крим та морські порти — це дозволило б зупинити економічну незалежність України та унеможливило постачання зерна, олії, кукурудзи.

Росія хотіла створити загрозу голоду Землі, змусивши Захід торгуватися із собою. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков у рамках спецпроекту Дмитра Комарова "Рік. За кадром".

Втілити в життя шалені задуми путіна завадила ліквідація крейсера "Москва"; вона ж стала і засобом, який уберіг від захоплення українського міста Одеси.

За словами голови військового відомства, після того, як російські орди захопили Херсон, вони рушили на Миколаїв, маючи намір згодом атакувати Одесу з суші та водночас провести десантну операцію з моря.

На щастя, на нашому боці були мужність захисників Миколаєва, які не дозволили варварам путіна розвинути наступ, і, як не дивно, погода. Шторми, що розігралися в Чорному морі, не дозволили ворогові почати операцію з моря, що дало одеситам час і можливості реорганізувати оборону.

У той же час загроза з моря залишалася.

Але й ця проблема вирішилася після того, як українські моряки потопили крейсер "Москва".

"Стало зрозуміло: якщо він пішов на дно, то десантний корабель легко піде на дно. Десантна операція з моря стала б самогубством для росіян ", — вважає Олексій Резніков.

При цьому міністр оборони наголошує, що деякі технічні нюанси затоплення "Москви" поки що не розкриваються – це допоможе підготувати ще кілька "сюрпризів" для окупантів.

Нагадаємо, що навіть зараз у багатьох росіян "підгоряє" при слові "Одеса": деякі надто завзяті патріоти закликають військових росії завдати удару по цьому українському місту — "у відповідь" за нібито вибухи у тимчасово окупованому Криму.