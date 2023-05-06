Это грозило самоубийством: Резников объяснил, что спасло Одессу от оккупантов

Противник вынашивал коварные планы отрезать Украину от моря, лишив возможности для экспорта

Напав на Украину в феврале 2022 года, русский враг первым делом попытался взять под свой контроль выход в Крым и морские порты — это позволило бы остановить экономическую независимость Украины и сделало невозможными поставки зерна, масла, кукурузы.

Россия хотела создать угрозу голода на Земле, заставив Запад торговаться с собой. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в рамках спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

Воплотить в жизнь безумные замыслы путина помешала ликвидация крейсера "Москва"; она же стала и средством, которое уберегло от захвата украинского города Одессы.

По словам главы военного ведомства, после того, как русские орды захватили Херсон, они двинулись на Николаев, намереваясь впоследствии атаковать Одессу с суши и одновременно провести десантную операцию с моря.

К счастью, на нашей стороне были мужество защитников Николаева, которые не позволили варварам путина развить наступление, и, как ни странно, погода. Разыгравшиеся в Черном море штормы не позволили врагу начать операцию с моря, что дало одесситам время и возможности реорганизовать оборону.

В то же время, угроза с моря оставалась.

Но и эта проблема решилась после того, как украинские моряки потопили крейсер "Москва".

"Стало понятно: если он пошел ко дну, то десантный корабль легко пойдет ко дну. Десантная операция по морю стала бы самоубийством для россиян", — считает Алексей Резников.

При этом министр обороны подчеркивает, что некоторые технические нюансы затопления "Москвы" пока не раскрываются – это поможет подготовить еще несколько "сюрпризов" для оккупантов.

Напомним, что даже сейчас у многих россиян "подгорает" при слове "Одесса": некоторые чересчур ретивые патриоты призывают военных рф нанести удар по украинскому городу – "в ответ" за якобы взрывы во временно оккупированном Крыму.