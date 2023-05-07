В Україну йде потепління, але насолодитися ним не вийде: які капризи готує погода

Українців попередили про наближення дощів і гроз

В Україні погода на початку травня виявилася прохолодною, проте синоптики прогнозують, що незабаром суттєво потеплішає. Втім, насолодитися теплом все одно поки що не вийде.

Як йдеться у прогнозі Gismeteo, хоч до кінця нового тижня стобики термометра поповзуть вгору, проте слідом за ними до країни прийдуть дощі, а подекуди й з грозами.

Так, у західних областях тепліти почне вже з вівторка і протягом робочого тижня навіть можна буде побачити пару ясних днів. Але вже у вихідні хмари знову затягнуть небо, а дощі та грози продовжуватимуться практично весь наступний тиждень.

Погода у Львові

Приблизно така ж картина очікується і в центральних областях, де за потеплінням варто чекати нового похолодання у зв’язку з опадами.

Погода у Києві

Найсильніші опади варто чекати у східних областях, мешканцям яких також варто підготуватися до гроз.

Погода в Харкові

Погода в Дніпрі

Дуже прохолодні два тижні синоптики прогнозують і для жителів південних областей, де температура повітря в ці дні вище за +20 градусів так і не підніметься.

Погода в Одесі

Як повідомлялося раніше, синоптик Ігор Кібальчич раніше розповідав "Телеграфу", коли в Україну прийде потепління.