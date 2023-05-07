В Украину идет потепление, но насладиться им не получится: какие капризы готовит погода

Украинцев предупредили о приближающихся дождях и грозах

В Украине погода в начале мая оказалась прохладной, однако синоптики прогнозируют, что вскоре существенно потеплеет. Впрочем, насладиться теплом все равно пока не получится.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, хоть к концу новой недели стобики термометра поползут вверх, однако вслед за ними в страну придут дожди, а местами и с грозами.

Так в западных областях теплеть начнет уже со вторника и в течение рабочей недели даже можно будет увидеть парочку ясных дней. Но уже на выходных облака вновь затянут небо, а дожди и грозы будут продолжаться практически всю последующую неделю.

Погода во Львове

Примерно такая же картина ожидается и в центральных областях, где вслед за потеплением стоит ждать нового похолодания в связи с осадками.

Погода в Киеве

Наиболее сильные осадки стоит ждать в восточных областях, жителям которых также стоит подготовиться к грозам.

Погода в Харькове

Погода в Днепре

Весьма прохладные две недели синоптики прогнозируют и для жителей южных областей, где температура воздуха в эти дни выше +20 градусов так и не поднимется.

Погода в Одессе

Как сообщалось ранее, синоптик Игорь Кибальчич ранее рассказывал "Телеграфу" когда в Украину придет потепление.