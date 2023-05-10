Трембіта є найдовшим музичним духовим інструментом у світі

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Карпатська трембіта є найдовшим інструментом світу та входить до Книги рекордів Гіннесса. Її довжина становить від 3 до 8 метрів, виготовлення може затягнутися на 2 роки.

Трембіта раніше сповіщала про вихід овець на полонину, відхід на той світ чи народження в сім’ї дитини, нею запрошували на весілля, з нею колядували. Цікаво, що вік дерева з якої роблять трембіту повинен бути 120—150 років. Дерево для трембіти повинне дозріти – чим довше воно стоятиме під сонцем і під вітрами, тим дзвінкіше народжується інструмент. А стовбур одним ударом потрібно розчахнути навпіл і вручну витесати серцевину. У вузький кінець вставляють дерев’яний, роговий або металевий мундштук.

Діапазон звучання трембіти сягає 2,5 октав, а звук здатний розходитися більше, як на 10 кілометрів

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.