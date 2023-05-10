Війна, стрес та еміграція: Мін'юст здивував статистикою шлюбів і розлучень українців

Весільний бум розпочався після повномасштабного вторгнення рф

За рік повномасштабної війни росії проти України в країні суттєво побільшало одружень та зменшилася кількість розлучень попри стреси та вимушене розставання з близькими. Така неочікувана статистика випливає з відповіді Міністерства юстиції на журналістський запит "Телеграфу".

З'ясувалося, що за рік війни українці відзначили 225 259 весіль, що 4,3 % більше, ніж до цього (215 786). Дані реєстру охоплюють період з 1 березня 2022 року по 28 лютого 2023 та аналогічний період за попередній рік (1 березня 2021-28 лютого 2022).

Відповідь за запит "Телеграфу"

Справжній весільний бум почався у березні 2022-го року — тоді українці подали 20 734 заявок на одруження, сплеск повторився влітку 2022-го року — молодята реєстрували понад 23 тисячі шлюби у місяць. Рекордсменом рік став липень, було зареєстровано аж 25 126 шлюбів.

Статистика шлюбів за рік війни виглядає так:

Мін'юст розповів "Телеграфу", що за рік війни українці зареєстрували понад 225 тисяч шлюбів

Розлучень в Україні, навпаки, стало менше. Якщо за рік до війни розлучилися 118 768 сімей, у тому числі 89 197 за рішенням суду, то за час повномасштабного вторгнення росії таке рішення ухвалили лише 94 702 пар, у тому числі 77 657 за рішенням суду. Таким чином, кількість розлучень зменшилася на приблизно 20.27%.

Кількість розлучень зменшилася на приблизно 20.27%

Найбільше розлучень було зареєстровано у грудні минулого року (9866), найменше — у березні (5206).

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці отримали нову можливість в "Дії" — можна навіть одружитися за наявності смартфона, якщо паперового паспорта немає при собі.