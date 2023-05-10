Война, стресс и эмиграция: Минюст удивил статистикой браков и разводов украинцев

Свадебный бум начался после полномасштабного вторжения России

За год полномасштабной войны россии против Украины в стране существенно увеличилось количество браков и уменьшилось количество новых разводов, несмотря на стрессы и вынужденное расставание с близкими. Такая неожиданная статистика вытекает из ответа Министерства юстиции на журналистский запрос "Телеграфа".

Выяснилось, что за год войны украинцы отметили 225 259 свадеб, что на 4,3 % больше, чем до этого (215 786). Данные реестра охватывают период с 1 марта 2022 по 28 февраля 2023 и аналогичный период за предыдущий год (1 марта 2021-28 февраля 2022).

Ответ за запрос "Телеграфа"

Настоящий свадебный бум начался в марте 2022 года — тогда украинцы подали 20 734 заявок на женитьбу, всплеск повторился летом 2022 года — молодожены регистрировали более 23 тысяч браков в месяц. Рекордсменом год стал июль, когда было зарегистрировано 25 126 браков.

Статистика браков за год войны выглядит так:

Минюст рассказал "Телеграфу", что за год войны украинцы зарегистрировали более 225 тысяч браков

Разводов в Украине, наоборот, стало меньше. Если за год до войны развелось 118 768 семей, в том числе 89 197 по решению суда, то за время полномасштабного вторжения России такое решение приняли лишь 94 702 пар, в том числе 77 657 по решению суда. Таким образом, количество разводов уменьшилось примерно на 20.27%.

Число новхх разводов уменьшилось примерно на 20.27%

Больше всего разводов было зарегистрировано в декабре прошлого года (9866), меньше всего — в марте (5206).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы получили новую возможность в "Дії" — можно даже жениться при наличии смартфона, если бумажного паспорта нет при себе.