Купували разом, а носить одна: у Києві чоловік забрав половину грудей у ​​своєї колишньої

Розважливий чоловік не захотів залишати свою частку "спільно нажитих" у грудях своїх колишніх

В Україні суд поставив крапку у ще одній гучній справі. Зважливий чоловік не захотів залишати свою частку "спільно нажитих" у грудях своєї колишньої після розлучення і відсудив за це компенсацію.

Про це пише інформагенція "Конкурент".

Як стало відомо у 2016 році киянка, проживаючи у шлюбі зі своїм чоловіком, вирішила зробити собі операцію зі збільшення грудей. Вся ця справа обійшлася парі у шість тисяч євро або 172 тисячі гривень. Втім, на жаль, сім’ї не судилося проіснувати вічність і вона розпалася. І тут чоловік мабуть згадав, що його колишня носить у своїх "надбаннях", які природно залишилися при ній, у тому числі і його кровні.

Не збираючись миритися з таким станом справ чоловік звернувся до суду і зажадав повернути йому половину грудей, точніше за її вартість. І суд пішов йому на зустріч, визнавши молочні залози жінки "спільним майном". Таким чином тепер його колишня винна йому три тисячі євро за половину операції.

"Статтею 183 Цивільного кодексу України передбачено, що неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення. У статті 364 ЦК України також зазначено, що якщо виділ у натурі частки із спільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим, співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що суд здивував покаранням за імпровізований "пункт незламності".