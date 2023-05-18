Покупали вместе, а носит одна: в Киеве мужчина забрал пол груди у своей бывшей

Расчётливый мужчина не захотел оставлять свою долю "совместно нажитых" в груди своей бывшей

В Украине суд поставил точку в еще одном громком деле. Расчётливый мужчина не захотел оставлять свою долю "совместно нажитых" в груди своей бывшей после развода и отсудил за это компенсацию.

Об этом пишет информагенство "Конкурент".

Как стало известно в 2016 году киевлянка, проживая в браке со своим мужем, решила сделать себе операцию по увеличению груди. Все это дело обошлось паре в шесть тысяч евро или 172 тысячи гривен. Впрочем, к сожалению, семье не суждено было просуществовать вечность и она распалась. И тут муж видимо вспомнил, что его бывшая носит в своих "достояниях" , которые естественно остались при ней, в том числе и его кровные.

Не собираясь мирится с таким положением дел мужчина обратился в суд и потребовал вернуть ему половину груди, точнее её стоимости. И суд пошел ему на встречу, признав молочные железы женщины "общим имуществом". Таким образом теперь его бывшая должна ему три тысячи евро за половину операции.

"Статьей 183 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что неделима вещь, которую нельзя поделить без потери ее целевого назначения. В статье 364 ГК Украины также указано, что если выдел в натуре доли из общего имущества не допускается по закону или невозможно, совладелец, желающий выдела, имеет право на получение от других совладельцев денежной или иной материальной компенсации стоимости его доли", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что суд удивил наказанием за импровизированный "пункт несокрушимости".